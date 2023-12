Tempesta d’amore: Inizia il processo contro ARIANE! E c’è un colpo di scena… | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più attesi da due anni a questa parte sta per arrivare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà infatti il via il processo contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E, come prevedibile, la perfida dark lady venderà cara la pelle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rischia l’ergastolo

Poche persone vantano una carriera criminale come Ariane Kalenberg. Per tutta la vita la perfida dark lady si è infatti macchiata di ogni reato… incluso un omicidio ed innumerevoli tentati omicidi! Colpe per cui verrà finalmente chiamata a rispondere…

Grazie al coraggioso intervento di Michael (Erich Altenkopf) e Christoph (Dieter Bach), qualche giorno fa la donna è stata infatti finalmente arrestata e contro di lei ci sono prove schiaccianti. Nulla sembrerebbe dunque poter impedire una condanna all’ergastolo di Ariane. Come ci ha già più volte dimostrato, però, quest’ultima non è mai disposta ad arrendersi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ha una strategia

Mentre i Saalfeld pregusteranno la condanna della perfida dark lady, quest’ultima penserà dunque ad una strategia che le possa consentire di evitare il carcere. E l’idea vincente non tarderà ad arrivare: dichiararsi incapace di intendere e volere!

Con la complicità di un medico corrotto, la Kalenberg si procurerà dunque una perizia psichiatrica che presenterà al giudice all'inizio del processo, riuscendo ad ottenere l'effetto sperato. Sarà così che Christoph non vedrà altra soluzione che intervenire di prima persona per evitare che la sua nemica giurata venga rimessa in libertà. Il suo intervento, però, avrà un costo altissimo…