Terra amara: Zuleyha in ansia per Demir | Trama 22 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 22 dicembre 2023

A villa Yaman, tutti hanno a che fare con le conseguenze dell'assalto avvenuto da poco. Zuleyha è in ansia, temendo che Demir sia sparito in quanto tenuto prigioniero dai malviventi; Gaffur e Saniye, invece, attendono trepidanti che Uzum possa riprendersi dal coma. Riguardo a quello che è accaduto cominciano le indagini e il procuratore, incitato da Umit, si convince che sia stato proprio Demir a far assaltare la villa, in modo da crearsi un espediente per evitare la giustizia…