Terra amara: è il momento di Betul | Trama 8 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 8 dicembre 2023

Demir vuole uccidere Umit e poi se stesso, ma Zuleyha riesce a evitare la tragedia. Marito e moglie tornano insieme alla tenuta e tutto sembra essere rientrato. Il giorno dopo, Zuleyha e Sevda vengono condotte in gendarmeria dopo che c'è stata una denuncia di omicidio. Le autorità ricercano il cadavere in questione, ma decidono alla fine di rilasciare le due donne perché non hanno trovato nulla. Betul, la figlia di Sermin, si presenta a sorpresa alla tenuta Yaman…