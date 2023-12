Terra amara: Demir affronta Fikret, è lui il compratore? | Trama 9 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 9 dicembre 2023

Sermin, dopo aver riabbracciato la figlia, apprende anche che Betul ha riacquistato per loro la casa vicina alla villa degli Yaman. Fikret, nel frattempo, cerca senza riuscirci di appianare i contrasti con Demir. Sevda propone a Umit di abbandonare Cukurova per cominciare una nuova vita insieme….

Sermin svela a Betul che Demir ha avuto una storia con Umit, e che quest’ultima in realtà è la figlia di Sevda. Betul decide a quel punto di avvicinarsi alla dottoressa. Umit dice a Zuleyha che è incinta, ma la Altun le risponde che Demir le prenderà il figlio e lo cresceranno insieme ai due fratellini. Rientrata a casa, Umit ne parla con Sevda, che poi tenta di convincere Umit a fuggire a Istanbul. Saniye comincia a sospettare di Cumali, vedendolo parlare spesso con la piccola Uzum.

Demir viene a scoprire che Zuleyha ha venduto le sue azioni dell'azienda a un legale, cha ha fatto da tramite fra lei e il vero compratore. Il nostro protagonista parte per Istanbul per cercare il compratore e provare a riacquistare le quote, ma poi ipotizza che forse è stato Fikret a comprare le quote e lo affronta.