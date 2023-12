Terra Amara, anticipazioni: arrivano Hakan Gümüşoğlu e Abdülkadir Keskin

Con la misteriosa sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis), gli equilibri a Cukurova cambieranno radicalmente. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori avranno modo di conoscere Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), il nuovo protagonista maschile della telenovela. Vediamo quindi insieme in che maniera verrà introdotto nelle vicende…

Terra Amara, news: la misteriosa sparizione di Demir

Tutto avverrà nel corso del gran finale della terza stagione. Alcuni uomini armati faranno infatti irruzione alla villa e, dopo aver dato il via ad uno scontro armato che ferirà la piccola Üzüm (Neva Pekuz), porteranno via con loro Demir, appena evaso di prigione – dove era rinchiuso per l’omicidio di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) – con l’aiuto del fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Una sparizione, quella di Demir, che fin da subito non convincerà gli inquirenti, che tenderanno a credere alla messinscena del rapimento per darsi alla fuga. Circostanza che farà preoccupare Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), la quale cercherà in lungo e largo il marito. Ad ogni modo, tutto sembrerà collegato alla figura di Hakan, un ex socio di Demir desideroso di vendicarsi di lui per il fallimento della loro società.

Terra Amara, trame: Hakan arriva a Cukurova

Eh sì: a prendere in considerazione questa ipotesi sarà Fikret, non appena scoprirà che Hakan è fratello di Ercan, l’uomo che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) ha investito con la macchina e, dunque, ucciso per errore. A metterà al corrente Gümüşoğlu della morte di Ercan sarà lo spietato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), alleato di Hakan che – a differenza di quest’ultimo – sarà collegato al rapimento di Demir.

Prima di mettersi in contatto con Hakan, Abdülkadir incontrerà infatti alcuni uomini e pesterà a sangue uno degli stessi quando verrà messo al corrente del fatto che durante l’assalto alla villa è stata ferita la piccola Üzüm. Particolare di cui Abdülkadir non farà menzione con Hakan, a cui dirà di non sapere dove si trova Demir continuando ad avvallare l’ipotesi della sua fuga volontaria.

Terra Amara, spoiler: Hakan e Abdülkadir alleati contro i Yaman

Fatto sta che, nonostante questa piccola parentesi, Hakan e Abdülkadir sembreranno legati dal comune odio nei confronti di Demir e non per niente i due cominceranno ad osservare da lontano tutto quello che accade a villa Yaman; ciò perché Hakan avrà acquistato, tra le altre cose, il 25% delle azioni della Holding Yaman, messe in vendita da Zuleyha quando, scoperto il tradimento di Demir con Ümit Kahraman (Hande Soral), intendeva lasciare Cukurova con Leyla e Adnan per rifarsi una vita altrove.

Proprio per questo, prima di fare una mossa concreta, Hakan inizierà a pedinare Zuleyha e, agendo in tal modo, assisterà ad una scena "scottante" che deciderà di utilizzare a proprio vantaggio…