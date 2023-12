Terra Amara anticipazioni: Hakan ordina a Abdülkadir un assassinio, ecco di chi

La vita di un grande protagonista di Terra Amara sarà in pericolo nella quarta stagione della soap turca. Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), il nuovo personaggio maschile principale della telenovela, darà infatti ordine al suo scagnozzo Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) di assassinare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). E tutto ciò avverrà per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Ali Rahmet e l’uomo investito per sbaglio

Tutto partirà nel momento in cui Ali Rahmet investirà per sbaglio Ercan, il fratello di Hakan, e lo ucciderà. Inizialmente, a costituirsi per il crimine sarà Çetin Cicergi (Aras Senol), ma Fekeli non lascerà a lungo il suo uomo tra le sbarre e alla fine si prenderà la colpa, motivo per il quale verrà arrestato.

All’inizio della nuova stagione, Ali Rahmet sarà dunque ancora in carcere, ma verrà rilasciato nel momento in cui il procuratore accetterà di farlo tornare in libertà, in attesa del processo, per aiutare Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle ricerche di Demir Yaman (Murat Unalmis), misteriosamente scomparso dopo un attentato armato alla villa. Grazie a ciò, Ali Rahmet avrà modo di interagire con Hakan, che si presenterà a Cukurova con il falso nome di Mehmet Kara e svelerà subito a tutti quanti che è stato lui ad acquistare, grazie a Zuleyha, il 25% delle azioni della Holding Yaman…

Terra Amara, spoiler: Hakan ordina ad Abdülkadir di uccidere Ali Rahmet

Occhio quindi a cosa succederà: ovviamente, Hakan avrà tra i suoi obiettivi quello di vendicarsi della morte di Ercan, poiché avrà il sentore che Ali Rahmet l’abbia ucciso volutamente e scarterà l’ipotesi che il tutto sia frutto di un incidente. Non a caso, nel corso di un dialogo, Hakan darà il suo consenso quando il losco Abdülkadir gli chiederà se può assassinare Fekeli.

Insieme ad un altro complice, Abdülkadir manometterà dunque l’auto di Ali Rahmet per farla uscire fuori strada durante il tragitto e far passare come accidentale il decesso dell’anziano. Non tutto andrà però secondo i piani e inaspettatamente a metterci lo zampino sarà proprio Hakan…

Terra Amara, trame: Hakan salva la vita a Fekeli

Eh sì: nel giorno previsto per il “fatale incidente”, Hakan avrà modo di intrattenersi a cena con Zuleyha, Betül (Ilayda Cevik) e lo stesso Ali Rahmet. Grazie ai pettegolezzi di Şermin (Sibel Tascioglu), che si unirà a loro in un secondo momento, Hakan avrà dunque modo di approfondire quello che è successo il giorno della tragica morte di Ercan e potrà toccare con mano il senso di colpa di Ali Rahmet, capendo che è completamente innocente e che non voleva fargli del male.

Per questo, Hakan manderà in frantumi il piano escogitato con Abdülkadir. Come? Farà finta di perdere il controllo della sua auto tamponando quella di Ali Rahmet, a cui poi darà un passaggio per evitare che finisca fuori strada! Un cambio repentino di opinione che, ovviamente, non farà piacere ad Abdülkadir…