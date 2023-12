Terra Amara anticipazioni: Hakan si avvicina a Zuleyha con l’inganno

Un grande inganno sarà al centro della vita di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nel corso delle primissime puntate italiane della quarta e ultima stagione di Terra Amara. La nostra protagonista inizierà infatti a collaborare con Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol), ma non sospetterà minimamente che l’uomo la sta ingannando. Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: ecco chi è Hakan

La storyline partirà dalla misteriosa sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis), che avverrà in seguito ad un attentato armato alla villa. A quel punto, Zuleyha si farà aiutare da Fikret (Furkan Palali) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) nelle ricerche del marito e i sospetti si concentreranno proprio su Hakan, suo ex socio d’affari desideroso di vendicarsi di lui per il fallimento di una società che avevano aperto da giovani.

Un dubbio che aumenterà nel momento in cui Zuleyha apprenderà che potrebbe essere stato proprio Hakan a comprare il 25% delle azioni della Holding Yaman che lei stessa ha venduto. Partendo da ciò, partirà quindi una serie di bugie che lo stesso Hakan utilizzerà per avvicinarsi alla Altun e guadagnarsi pian piano la sua fiducia. Occhio quindi a quello che succederà in seguito…

Terra Amara, spoiler: Hakan si presenta a Zuleyha con un’altra identità

Eh sì: la faccenda comincerà a delinearsi quando, con estrema sorpresa, Zuleyha scoprirà che le sue azioni sono state acquistate da un tale Mehmet Kara e non da Hakan Gümüşoğlu, come invece si aspettava. Ciò che la Altun ignorerà però è che Mehmet e Hakan sono, in realtà, la stessa persona. Per continuare ad agire nell’ombra, Gümüşoğlu deciderà infatti di presentarsi a tutti quanti con la falsa identità di Mehmet Kara; ciò per evitare di essere associato alla sparizione di Demir, di cui non sarà affatto responsabile a differenza del suo alleato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Dopo aver attirato la sua attenzione, impedendo ad un ladruncolo di scipparla, Hakan stupirà quindi Zuleyha quando si presenterà alla Holding Yaman e dichiarerà di essere Mehmet Kara, il nuovo proprietario del 25% delle azioni. Un’apparizione che infastidirà anche Betül Arcan (İlayda Çevik), a capo dell’azienda grazie ad una delega firmata da Demir poco prima che sparisse…

Terra Amara, trama: Hakan mente ma qualcuno potrebbe scoprirlo…

Puntando sul fatto che nessuno conosce il suo volto, Hakan si presenterà quindi ad ogni abitante di Cukurova con il nome di Mehmet, ma dovrà presto fare i conti con un imprevisto: nonostante la demenza, la “nonnina” Azize (Serpil Tamur) dirà di averlo già visto da qualche parte appena se lo ritroverà davanti, ma (fortunatamente per lui) il suo racconto sarà abbastanza confuso e non chiamerà l’uomo con il suo vero nome.

Un rischio grosso per Hakan, dato che Azize l’ha conosciuto da giovane e potrebbe davvero ricordare la sua amicizia con Demir. Pericolo imminente che spingerà Abdülkadir a prendere un’iniziativa “fatale” nei confronti di Azize: l’uomo incaricherà infatti due finti infermieri di fare un’iniezione letale alla nonnina, senza parlare ad Hakan del suo “piano”.

Da un lato i due sicari non potranno andare avanti con l’omicidio perché non troveranno Azize in casa Yaman quando si recheranno lì; dall’altro alla fine sarà Abdülkadir stesso a desistere dal suo intento assassino quando la nonnina dirà di ricordare chi è Mehmet e lo chiamerà Abdi Pasha, come il suo vecchio amore. Circostanza che darà modo al Keskin di comprendere che Azize non è affatto pericolosa… Seguici su Instagram.