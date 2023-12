Un posto al sole: Clara cerca di convincere Eduardo a tornare | Trama 25 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 25 dicembre 2023

Clara (Imma Pirone) tenta di far sì che Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) torni in Italia con lei. Intanto Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sta sempre peggio per la lontananza del figlio Federico, scomparso insieme alla madre: l'uomo si sente solo nei giorni delle festività natalizie. I personaggi di palazzo Palladini sono impegnati con la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre. Un divertente compito che Raffaele affida ad Otello dona spirito natalizio a tutto il palazzo.