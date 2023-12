Un posto al sole: Manuel ha intuito tutto e parla con Antonio | Trama 26 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 dicembre 2023

Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) tentano di vivere la loro storia con discrezione per non deludere i rispettivi figli; in realtà Manuel (Manuel D'Angelo) ha già intuito tutto e ne parla ad Antonio (Eduardo Scafura). Luca (Luigi Di fiore) si aggiunge all'ultimo minuto come ospite di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco): l'uomo si rivela una bella sorpresa ma, ancora una volta, l'ombra della malattia finisce per angosiarlo…