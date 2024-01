Beautiful: Brooke nota una cosa che non le piace… | Trama 12 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 12 gennaio 2024

Taylor (Krista Allen) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di aver saputo da Brooke (Katherine Kelly Lang) quello che ha fatto e la invita a non fare più giochi sporchi contro la Logan. Anche Ridge (Thorsten Kaye) ha saputo quanto accaduto. Intanto Brooke si reca a villa Forrester per richiedere che Thomas (Matthew Atkinson) riporti Douglas (Django Ferri) a casa e non è contenta di trovare il figliastro intento a sbucciare una mela con un coltello vicino al bambino.