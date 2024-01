Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 15 a sabato 20 gennaio 2024

Brooke teme che Thomas abbia cattive intenzioni e ne informa Ridge e poi Hope, ma entrambi pensano che le sue preoccupazioni siano eccessive. Deacon discute con Sheila perché vorrebbe che lei andasse via da casa sua e lasciasse per sempre la città. Ma Sheila sembra intenzionata ad avere un rapporto con figlio e nipote, nonostante tutto.

Nikki Newman è a Los Angeles perché Eric e Ridge le hanno promesso di realizzare un abito esclusivo per la nipote. Dopo averli incontrati, Nikki si fa dare una busta da Deacon. Brooke è allarmata perché ha visto Thomas usare un grosso coltello per sbucciare un frutto davanti a Douglas.

Brooke insiste affinché Douglas torni a vivere con Hope e Liam. Ridge, che al pari di Steffy e Taylor non giudica l’azione di Thomas pericolosa per il nipote, torna a casa di Eric per giocare a scacchi con lui.

Ridge è appena rincasato per giocare a scacchi con Eric, quando qualcuno bussa alla porta di casa Forrester: sono gli ispettori del Servizio Tutela Minori che indagano sul caso Douglas Forrester. Steffy si sfoga con Finn riguardo a Brooke che giudica colpevole dell’infelicità di suo padre.

Brooke ripete a Liam e a Hope quanto sia pericoloso per Douglas vivere con Thomas. Due ispettori del Servizio Tutela Minori si recano a casa di Eric per verificare che Douglas sia al sicuro poiché hanno ricevuto una telefonata che denunciava un incidente con un coltello.