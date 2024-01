Beautiful, anticipazioni dal 22 al 27 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024

Ridge chiede a Brooke se sia stata lei a denunciare i presunti maltrattamenti a Douglas al Servizio Tutela Minori. Ma anche se lei risponde di no, Thomas non le crede e invita Ridge ad andare a fondo alla cosa.

Steffy consola Taylor che si dichiara ancora innamoratissima di Ridge, ma vuole lasciare Los Angeles per staccarsi definitivamente da lui. Steffy cerca di convincerla a non demordere ora che il matrimonio del padre vacilla. Ma poi la asseconda e le propone di accompagnarla ad Aspen per valutare l’acquisto della villa di Bill.

Ridge e Thomas si rivolgono ad un vecchio amico che opera nei servizi sociali convincendolo a condividere con loro l’informazione sull’autore della denuncia e, ascoltando la registrazione della telefonata, scoprono che è stata Brooke. Ridge e Thomas ascoltano la registrazione della chiamata al Servizio Tutela Minori che è stata fatta da Brooke allo scopo di allontanare Douglas da suo padre.

Ridge è sconvolto e incredulo riguardo alla telefonata ai servizi sociali. Liam discute della cosa con Brooke, ignaro che l’autrice della telefonata sia lei e si chiede chi possa averla fatta. Steffy prega sua madre di non rinunciare a Ridge, visto che ha gravemente tradito la sua fiducia negando di essere l’autrice della telefonata di denuncia al Servizio Tutela Minori.

Taylor vuole allontanarsi da Los Angeles e così lei e Steffy decidono di partire insieme per Aspen con la scusa di valutare l’acquisto della villa di Bill. Thomas cerca di convincere Ridge a lasciare definitivamente la moglie.

Ridge vuole ancora dare occasione alla moglie di giustificarsi. Brooke, ignara di tutto questo, informa Hope dell'accaduto e per l'ennesima volta la mette in guardia contro Thomas.