Il paradiso delle signore 8: Adelaide e Marcello, lei sa già cosa fare… | Trama 4 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 77 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 4 gennaio 2024

Maria (Chiara Russo) è rimasta colpita dalla conoscenza della mamma di Matteo (Danilo D’Agostino) e si confida con Irene (Francesca Del Fa), che cerca di mitigare i suoi tormenti d’amore. Marcello (Pietro Masotti) intanto propone al socio di ampliare i profitti del bar organizzando delle serate musicali. Elvira (Clara Danese) scopre i nuovi progetti lavorativi di Tullio, che presto si trasferirà a Milano per stare vicino alla sua fidanzata.

Marta (Gloria Radulescu) ha una situazione sentimentale complicata e non vuole parlarne col padre, con la speranza di tornare presto in America. Tancredi (Flavio Parenti) continua a non arrendersi e assume un investigatore privato per seguire Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Marcello chiede ad Adelaide (Vanessa Gravina) di continuare la loro storia d'amore ma la Contessa, seppur amandolo, ha già deciso cosa fare.