Il paradiso delle signore 8: Vittorio sembra avere una buona idea… | Trama 17 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 86 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 17 gennaio 2024

Maria (Chiara Russo) decide di non andare a lavorare per un giorno e desta la preoccupazione sia di Vito (Elia Tedesco) che di Matteo (Danilo D’Agostino). La ragazza si trova in preda ai suoi sentimenti contrastanti e non sa se dare ascolto al suo cuore, e scegliere quindi Matteo, oppure non rovinare l’amore solido di Vito. Elvira (Clara Danese) e Tullio si preparano per la cena con i rispettivi suoceri ed il ragazzo regala alla Venere un vestito per l’occasione. Elvira sceglie di indossare l’abito con un suo tocco personale.

Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) ritorna con una nuova proposta ovvero quella di ospitare la stilista inglese Mary Quant e i suoi abiti nella Galleria Milano Moda. Matilde (Chiara Baschetti) e Flora (Lucrezia Massari) tuttavia hanno reazioni diverse alla proposta di Crespi. Quest’ultima parla con Irene (Francesca Del Fa) di questa nuova proposta fatta alla Galleria per poter fare colpo sulla capocommessa. La Cipriani tuttavia ne parla con Vittorio (Alessandro Tersigni) che sembra aver pensato a qualcosa di interessante.

L'affare di Marcello (Pietro Masotti) e Matteo sembra essere saltato ma il giovane Barbieri non si arrende e cerca di salvare il salvabile. Nonostante questo non manca l'ennesimo scontro tra Marcello e Umberto (Roberto Farnesi), rivali in amore e in affari.