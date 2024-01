Il paradiso delle signore 8: Matteo confessa a Concetta l’amore per Maria | Trama 25 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 92 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 25 gennaio 2024

Matteo (Danilo D'Agostino) si reca da Concetta (Gioia Spaziani) per confessare l'amore che prova per Maria (Chiara Russo). Mary Quant arriva al Paradiso e tutti sono entusiasti e agitati. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) colpisce in positivo Marcello (Pietro Masotti) indossando la famosa minigonna. Irene (Francesca Del Fa) rinuncia a qualcosa di importante per stare con Alfredo (Gabriele Anagni). Concetta decide di parlare con la mamma di Matteo dopo aver ascoltato il ragazzo. Umberto (Roberto Farnesi) continua a tentare Portelli per averlo come alleato e non molla la presa.