Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dall’8 al 12 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024

Mentre la relazione tra Elvira e Tullio sembra andare a gonfie vele, Salvo punta tutto sull’idea del night club per cercare di riconquistare la bella venere. Intanto Delia scopre di avere un ammiratore misterioso che stuzzica la sua curiosità. Umberto e Adelaide fanno una sorpresa a Marta per tirarle su il morale dopo la rottura con l’ex fidanzato in America. Matilde e Vittorio sono sempre più legati, ma l’investigatore di Tancredi non li perde di vista un secondo.

Vito fa una sorpresa a Maria: vuole portarla a vedere una casa da acquistare insieme. Nel frattempo nota il braccialetto, regalo di Matteo, e Maria è costretta a inventarsi una scusa. Rosa passa a trovare le veneri al Paradiso: ha trovato finalmente un lavoro. Il misterioso corteggiatore di Delia si rivela. Vittorio inizia ad avere il sospetto di essere seguito da un investigatore e a quel punto affronta Tancredi. Intanto Umberto e Adelaide hanno un piano per convincere Marta a rimanere a Milano.

Delia riceve un invito romantico dal suo corteggiatore. Matteo scopre che Vito vuole comprare una casa per sé e la futura moglie, mentre Vito nota nell’ufficio di Matteo il braccialetto che aveva visto a Maria e si insospettisce. Dal canto suo Maria accusa Matteo di aver fatto notare di proposito il braccialetto a Vito. Matilde affronta di petto Tancredi e chiama lei stessa i carabinieri per farsi denunciare, mettendo il marito davanti a una scelta.

Tancredi rivela solo a Marta del suo scontro con Matilde. Botteri smaschera il corteggiatore di Delia e la salva da una brutta situazione. Marta informa Vittorio della sua decisione di rimanere a Milano. Maria fa un gesto plateale verso Vito per far capire a Matteo che deve lasciarla in pace. Nel frattempo in Caffetteria tutto è pronto per il grande evento in musica della sera e Marcello chiede alla Contessa di passare a trovarlo: Adelaide dovrà prendere una decisione.

Adelaide è in procinto di partire per Ginevra e chiede a Marcello di vedersi: ha preso una decisione definitiva riguardo al loro rapporto. Nel frattempo Umberto prova a convincerla a rimanere in villa. Elvira si complimenta con Salvo per la riuscita della serata in caffetteria e riaccende le speranze del giovane Amato di riconquistarla. Per la prima volta, Marta e Matilde si incontrano e parlano di Vittorio e Tancredi. Proprio le parole di Marta spingono Matilde a chiedere a Tancredi un ultimo incontro. Maria e Matteo tentano un chiarimento, ma la situazione va fin troppo oltre.