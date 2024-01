Il paradiso delle signore 8: Elvira e Salvo rivali alla gara di ballo un anno dopo! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, a distanza di un anno dal periodo in cui Elvira (Clara Danese) sospirava per Salvo (Emanuel Caserio), oggi troviamo una Venere completamente diversa, più sicura di sé e fidanzatissima con un uomo che sicuramente le vorrà bene ma che non fa fatica ad imporsi su di lei…

Sempre ad un anno da tutto questo, Salvatore proporrà ad Elvira di iscriversi alla gara di ballo che li aveva visti vincitori l’anno precedente, ma qualcuno lo anticiperà: Tullio (Nathan Macchioni) sarà pronto a buttarsi in pista e battersi con onore per la sua bella!

Elvira proporrà allora a Delia (Ilaria Maren), reduce da un infortunio al piede, di gareggiare con Salvo al posto suo. Che sia un modo per la bella Venere di sfuggire alla nostalgia e alla voglia di tornare a ciò che era?

Non sappiamo se Elvira si pentirà della sua scelta, nel frattempo però Salvo e Delia decideranno di partecipare alle selezioni per la gara di ballo. Che il giovane siciliano si sia stancato dell’antipatico trattamento riservatogli dalla donna di cui è innamorato? Seguici su Instagram.