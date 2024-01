Il paradiso delle signore 8: Irene farà un’inattesa rinuncia… | Anticipazioni

Mentre Il paradiso delle signore si prepara all’arrivo della stilista inglese Mary Quant, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) – dopo la fallimentare esperienza di lavoro presso uno studio notarile – inizierà il suo primo giorno di lavoro come Venere.

Al Paradiso, intanto, arriverà la minigonna… ma come prenderanno le Veneri la notizia di dover sfilare con questo capo d’abbigliamento particolare? Si creerà un piccolo inconveniente per la sfilata in minigonna, che proprio Rosa risolverà prontamente prendendo una decisione coraggiosa!

L’evento sarà del tutto legato all’arrivo a Milano di Mary Quant e sarà quello il momento in cui Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) prenderà la palla al balzo per fare colpo nuovamente su Irene (Francesca Del Fa): le chiederà un incontro dopo il lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell’arrivo di Mary Quant, l’indomani. Ovviamente, la cosa infastidirà Alfredo (Gabriele Anagni)…

Quando al grande magazzino arriverà il gran giorno della sfilata e tutto lo staff accoglierà con entusiasmo Mary Quant, Rosa farà la sua splendida figura in minigonna e colpirà Marcello (Pietro Masotti), mentre Irene farà un'inaspettata rinuncia per stare con Alfredo: che la nostra algida capocommessa tenga veramente più al fidanzato che all'alta società?