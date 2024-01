Il paradiso delle signore, Elvira e Salvatore: è davvero finita? | Anticipazioni

Da quando a Il paradiso delle signore Elvira (Clara Danese) ha una relazione stabile con Tullio (Nathan Macchioni), pare aver definitivamente dimenticato Salvo (Emanuel Caserio) ed è totalmente concentrata sulla sua nuova forma fisica e sul cercare ogni modo per piacere al fidanzato. Ma siamo sicuri che sia realmente innamorata e presa dal suo nuovo uomo?

Sembra proprio che basterà poco per rimettere tutto in discussione: la Venere avrà un piccolo incidente con la macchina del padre, ora ammaccata, e Salvatore si offrirà di aiutarla per rimetterla a posto senza che lui la scopra. Facile immaginare la reazione di lei, che vorrà ringraziarlo in un modo molto affettuoso, proprio come se il loro sentimento non si fosse mai sopito.

Intanto Marcello (Pietro Masotti) suggerirà al suo migliore amico di organizzare delle serate musicali in caffetteria, mentre Elvira scoprirà che Tullio si trasferirà a Milano per starle vicino: sarà felice di questa scelta oppure no?

Quel che è certo è che, quando Salvo verrà a sapere che il fidanzato della sua bella si trasferirà a Milano, si scoraggerà, ma i suoi amici lo sproneranno a realizzare l’idea del night club proprio per far colpo su Elvira! Ci riuscirà? La magia delle feste aiuterà questi due ragazzi a ritrovare l’intesa? Seguici su Instagram.