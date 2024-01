Tempesta d’amore, anticipazioni dal 21 al 27 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 21 a sabato 27 gennaio 2024

Dopo essere stata nominata rappresentante degli Schwarzbach, Constanze convince Christoph a scegliere la ditta di Leon come fornitore di cioccolatini per la “Festa di primavera”. A quel punto, Paul è costretto a disdire l’ordine assegnato a Josie…

Dopo il litigio con Shirin, Helene accetta il consiglio di Michael di tenersi fuori dalla relazione del figlio e si scusa con la Ceylan per il suo comportamento. Gerry è sollevato e ha un’idea per far avvicinare le due donne.

Ignara di quanto stia accadendo alle sue spalle, Josie crea per l’occasione una pralina di cioccolato dal nome “Risveglio di primavera”, che vuole far provare a Paul.

Erik vuole che la sua prima notte con Yvonne come coppia ufficiale sia qualcosa di speciale e promette alla fidanzata di prenotare la migliore suite del Fürstenhof. Purtroppo, però, c’è un imprevisto…

Leon è tormentato dai sensi di colpa, perché non solo ha sottratto l’ordine a Josie, ma non le ha ancora confessato chi è…

Constanze si rende conto di quanto sia difficile per Paul annullare l’incarico di fornitore che aveva dato a Josie e mette il fidanzato di fronte ad una scelta.

L’idea di Gerry che Helene possa lavorare come parrucchiera nel salone di bellezza di Shirin non convince molto quest’ultima. La ragazza, però, si deve ricredere…

Max vuole attirare l’attenzione dei cittadini sulla sua campagna “Case a prezzi accessibili” per le elezioni comunali, organizzando una bancarella in paese. In questo modo, però, il ragazzo finisce per scontrarsi con Werner, che ha idee opposte alle sue…

Constanze chiede a Paul se è davvero con lei che vuole stare, oppure se è Josie il suo grande amore. Benché ancora innamorato della Klee, Lindbergh sospetta che quest’ultima possa avere un futuro insieme a Leon e decide di concentrarsi sulla sua relazione con Constanze.

André e Helene hanno uno spiacevole incontro in paese, tanto che la donna che pretende addirittura un risarcimento dallo chef! I due ignorano però le reciproche identità…

Carolin e Michael si avvicinano durante una cena, ma poi la donna mette fine all’incontro con un pretesto.

Mentre Paul e Constanze si godono la loro ritrovata felicità, Josie si rende conto di non soffrire più come un tempo nel vedere i due insieme. La Klee capisce dunque che è il momento giusto per guardare avanti.

Max ha ancora bisogno di alcune firme per candidarsi alle elezioni comunali e spera di ottenerle da colleghi e amici.

La responsabile della libertà vigilata di Carolin – la signora Fröbel – mette nuovamente la donna sotto pressione: questa volta Carolin deve rubare degli oppiacei dall’ospedale con l’aiuto del passepartout di Michael!

Helene e André assicurano a Michael di essere in grado di superare le loro differenze e andare d’accordo. Peccato solo che i loro buoni propositi resteranno tali…

Gerry vuole aiutare Max e cerca di convincere Yvonne a firmare la petizione del fratello. Sebbene all’inizio la donna sia riluttante, poi si rende subito conto che la cosa potrebbe tornare a suo vantaggio…

Leon è dilaniato dai suoi sentimenti per Josie e si trova di fronte ad una scelta difficile: da una parte vorrebbe svelare la propria identità, ma dall'altra ha paura di perdere la ragazza.