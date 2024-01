Tempesta d’amore: ARIANE esce di scena! (E sarà l’ultima vera dark lady…) | Anticipazioni italiane

Il sipario sta per calare su uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni: Ariane Kalenberg! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà infatti il momento di congedarci dalla perfida dark lady, protagonista assoluta degli ultimi due anni anche grazie alle sublimi interpretazioni della bravissima Viola Wedekind. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane viene condannata

In quasi vent’anni di storia, Tempesta d’amore ha ormai una tradizione consolidata per quanto riguarda il ruolo delle dark lady: donne bellissime, intelligenti e assolutamente diaboliche in grado di ingannare e manipolare chiunque a proprio piacimento. Una descrizione incarnata alla perfezione da Ariane Kalenberg!

Caratterizzata da un fascino senza eguali, questo complesso personaggio ci sta infatti tenendo compagnia da ormai oltre due anni, riuscendo a regalarci emozioni e brividi davvero indimenticabili. Alla fine, però, il Giorno del Giudizio è arrivato anche per l’inafferrabile dark lady!

Nonostante un estremo tentativo di impedire a Erik (Sven Waasner) di testimoniare contro di lei rapendone la figlia Josie (Lena Conzendorf), tra pochissimo Ariane vedrà infatti svanire anche la sua ultima speranza: non solo Vogt testimonierà, ma il giudice condannerà la Kalenberg all’ergastolo, con tanto di isolamento in cella di massima sicurezza! Sarà la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane esce di scena

Ebbene, questa volta la risposta è “sì”! Di fronte al verdetto del giudice, Ariane capirà infatti che per lei non c’è più scampo e si preparerà ad affrontare le conseguenze dei propri errori: una vita dietro alle sbarre! Prima, però, avrà ancora tempo per un ultimo saluto pieno d’odio al suo arcinemico…

Sarà così che – dopo oltre 500 puntate e tre stagioni – si chiuderà il lunghissimo arco narrativo legato ad Ariane Kalenberg, un personaggio destinato a rimanere profondamente impresso nella memoria dei telespettatori di Tempesta d’amore, anche grazie alla bravura della sua interprete.

Quello tra quest’ultima è la soap bavarese è stato senza dubbio un rapporto molto proficuo oltre che la consacrazione professionale, la Wedekind ha infatti trovato sul set di Sturm der Liebe anche l’amore! Eh sì, perché l’attrice e Sven Waasner – interprete di Erik – sono ormai da tempo diventati una coppia anche nella vita reale…

Chiudiamo con uno sguardo al futuro. Se nelle stagioni passate ci siamo abituati a vedere sempre una nuova dark lady subentrare ad una uscente, in questo caso non sarà così. Ariane sarà infatti l’ultima vera “super cattiva” che vedremo per parecchio tempo… Seguici su Instagram.