Tempesta d’amore, casting news: arriva LEON, nuovo amore di Josie e rivale di Paul | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo la storia d’amore dei protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) subirà infatti una svolta improvvisa, grazie all’ingresso in scena di un nuovo importantissimo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie conosce Leon

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi Josie e Paul sembrano allontanarsi ogni giorno di più. Nonostante i suoi sentimenti per la Klee, complici gli intrighi di Constanze (Sophia Schiller) l’uomo è infatti tornato da quest’ultima, spezzando il cuore della giovane cuoca. Non per questo, però, Josie ha rinunciato ad un futuro a Bichlheim…

Determinata a voltare pagina e ricostruirsi una vita, la ragazza sta lottando per realizzare il suo grande sogno: aprire un locale tutto suo dove vendere le proprie creazioni di cioccolata. E sarà proprio in occasione dell’apertura della sua pasticceria che Josie farà la conoscenza di un giovane uomo con cui scatterà immediatamente la scintilla: Leon Thormann!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Josie, Leon e Paul

Complice la comune passione per il cioccolato, Josie e Leon si avvicineranno molto velocemente e sarà presto chiaro che tra loro è nato qualcosa che va ben oltre l’amicizia. Un sentimento che aiuterà Josie a voltare finalmente pagina e dimenticare Paul, mentre quest’ultimo dovrà affrontare le sofferenze della gelosia.

Purtroppo, però, Leon non è il Principe Azzurro che sembra! Ad insaputa di Josie, il suo amato lavora infatti per una nota ditta di cioccolatini e ha avvicinato la ragazza con l’unico intento di eliminarla dalla concorrenza… salvo poi innamorarsi di lei!

Sarà questo l’inizio di un appassionante triangolo che ci accompagnerà per tutta la seconda parte della diciottesima stagione di Tempesta d’amore…

Tempesta d’amore, casting news: Carl Bruchhäuser interpreta Leon Thormann

Il personaggio di Leon Thormann verrà impersonato da Carl Bruchhäuser, giovane attore tedesco classe 1991. Dopo numerose esperienze in campo televisivo e teatrale, il giovane interprete debutterà a Tempesta d’amore con il personaggio di Leon nel corso della puntata 3864 ed è destinato a rimanere in scena per parecchi mesi.

Chiudiamo con alcune dichiarazioni di Carl Bruchhäuser sul suo personaggio:

Leon è un giovane e brillante uomo d’affari, che viene sorpreso improvvisamente da un amore del tutto inaspettato. Quando conosce Josie, per la prima volta nella sua vita i sentimenti diventano più importanti del lavoro, mettendo Leon in una situazione difficile.

