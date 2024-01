Tempesta d’amore: Josie dimentica Paul e diventa un’imprenditrice! | Anticipazioni italiane

Non c’è miglior cura per le pene d’amore del riuscire ad ottenere un riscatto personale. Lo sa bene Josie Klee (Lena Conzendorf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà di lasciarsi alle spalle il doloroso capitolo legato alla sua sfortunata storia d’amore con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), iniziando una nuova appassionante avventura professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik vuole comprare un atelier a Josie

Sono state indubbiamente delle settimane durissime per Josie Klee. Nell’arco di pochi giorni, la bella protagonista di Tempesta d’amore ha infatti dovuto affrontare il (presunto) tradimento dell’uomo che ama, il riavvicinamento di quest’ultimo a Constanze (Sophia Schiller) e – non da ultimo – un rapimento!

Insomma, non c’è da stupirsi se la giovane cuoca ha pensato di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita lontano da Bichlheim e dal Fürstenhof. Una decisione che però c’è chi è pronto a tutto pur di ostacolare!

Stiamo ovviamente parlando di Erik (Sven Waasner), il padre della ragazza. Temendo che la figlia si allontani da lui, l’uomo ha infatti escogitato un modo per convincerla a restare: regalarle un atelier dove realizzare le sue creazioni di cioccolato!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph compra il Cafè Liebling per Josie

Ebbene, come prevedibile la ragazza sarà entusiasta di fronte all’idea del genitore: dopotutto mettersi in proprio e realizzarsi come pasticciera è il suo grande sogno! Ma riuscirà a realizzarlo? Se il talento in cucina non le manca, l’ostacolo sarà purtroppo un altro: i mezzi economici…

Erik si renderà infatti conto di non essere in grado di trovare il denaro necessario per rilevare le quote del Cafè Liebling e sarà così costretto a comunicare alla figlia la triste notizia. Niente, però, è ancora perduto!

Sfruttando il suo ascendente su Christoph, Yvonne (Tanja Lanäus) convincerà infatti l’albergatore a prendere in considerazione l’investimento, assicurandogli che si tratterebbe di un affare redditizio. Sarà però solo grazie al parere positivo di Paul che Saalfeld deciderà di acquistare il Cafè Liebling per Josie!

La giovane cuoca avrà così la sua grande chance di voltare pagina e realizzarsi professionalmente. Una chance che – vi anticipiamo – non sprecherà! Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, perché molte cose stanno per cambiare… Seguici su Instagram.