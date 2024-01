Tempesta d’amore: Leon decide di confessare la verità a Josie ma… | Anticipazioni italiane

Un amore fondato sulle bugie non ha futuro… e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) lo sa bene! Sarà per questo motivo che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane uomo deciderà finalmente di confessare a Josie Klee (Lena Conzendorf) la sua reale identità. Non tutto, però, andrà come nei piani… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon inganna Josie

La storia d’amore con Paul (Sandro Kirtzel) ha indubbiamente lasciato una ferita profonda nell’animo di Josie. Invece che lasciarsi abbattere, però, la ragazza ha deciso di focalizzarsi sulla sua carriera aprendo un locale dove vendere le proprie creazioni. Ed è stato allora che nella sua vita è comparso Leon!

Bello, simpatico e – non per ultimo – grande amante del cioccolato, Leon ha subito fatto colpo su Josie, con cui è nata un’amicizia che è velocemente evoluta verso qualcosa di più. Peccato solo che Thormann non sia il principe azzurro che la Klee crede essere, bensì un rivale in affari ingaggiato da Constanze (Sophia Schiller) per rovinarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon decide di confessare la verità

Già afflitto dai sensi di colpa nei confronti di quella giovane pasticciera così dolce e talentuosa, Leon si è trovato di fronte ad un enorme dilemma quando si è reso conto di essersi innamorato di Josie: è giusto continuare ad ingannare la ragazza che ama oppure è meglio confessarle la verità, anche se ciò significherebbe rischiare di perdere la sua amata?

Alla fine Thormann opterà per la seconda opzione e si preparerà dunque a rivelare alla Klee il suo inganno iniziale, nella speranza di poter ottenere il suo perdono. Prima che possa parlarle, però, Josie gli racconterà di come la sua storia con Paul sia finita proprio a causa delle bugie di quest’ultimo…

Sarà così che Leon rinuncerà ai suoi buoni propositi e continuerà a tacere a Josie la verità, a causa del timore che la ragazza possa chiudere i rapporti con lui. E possiamo anticiparvi che il suo sarà un grave errore…