Tempesta d’amore: Markus e Katja, innamorati contro tutti! | Puntate tedesche

Uniti dall’amore, ma separati dalla famiglia. Ancora una volta sarà questo il Leitmotiv di una delle storie d’amore che sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Ed i protagonisti assoluti saranno ancora una volta una Saalfeld ed uno Schwarzbach! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: la guerra tra Markus e Christoph

Tra i personaggi più interessanti della prossima stagione di Tempesta d’amore c’è senza dubbio Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), un antagonista molto complesso che è riuscito a conquistare il pubblico tedesco della soap.

Entrato in scena come nuovo dark man, per lungo tempo l’uomo sarà il principale rivale di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), con cui si scontrerà sia in campo sentimentale che di affari. Se le ostilità partiranno per via dei rinati sentimenti tra Saalfeld e Alexandra (Daniela Kiefer) – ex di Christoph, attualmente sposata con Markus – col tempo la battaglia finirà infatti per coinvolgere l’intero Fürstenhof.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la situazione continuerà a peggiorare con un’escalation continua, almeno fino a quando Markus finirà per avvelenare involontariamente la sua stessa figlia pur di colpire il nemico. Un incidente che porterà Schwarzbach a capire di dover voltare pagina, lasciando il Fürstenhof. Il suo, però, non sarà un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus e Katja innamorati

Dopo una lunga assenza, Markus si ripresenterà infatti a sorpresa al Fürstenhof… e non entrerà dalla porta di servizio! L’uomo rivelerà infatti di aver acquistato le azioni di Robert (Lorenzo Patané), diventando così proprietario del 20% dell’hotel a cinque stelle.

A quel punto verrà dissotterrata l’ascia di guerra tra Schwarzbach ed i Saalfeld. E anche questa volta affari e potere finiranno per intrecciarsi inesorabilmente. Appena tornato a Bichlheim, Markus conoscerà infatti una donna che gli farà letteralmente perdere la testa: Katja Neubach (Isabell Stern). Peccato solo che il cognome da nubile della bella sconosciuta sia “Saalfeld”…

Inutile dire che la situazione non sarà ideale per la nascita di una relazione duratura, ma i sentimenti tra Markus e Katja saranno più forti di tutto. Sarà così che i due diventeranno una coppia nonostante l’opposizione dei Saalfeld, trovandosi a dover lottare di giorno in giorno per salvare il proprio amore.

Ebbene, la situazione non sembrerà migliorare col tempo, in quanto Katja sarà costretta a riconoscere che l’uomo da lei amato tutto è tranne che un angelo. Al contempo, però, anche Markus dovrà spesso scendere a compromessi, scegliendo tra la propria sete di vendetta (e potere) e le promesse fatte alla fidanzata.

Insomma, nella ventesima stagione di Tempesta d’amore è in arrivo una storyline davvero appassionante! Seguici su Instagram.