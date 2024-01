Tempesta d’amore: Max entra in politica!!! | Anticipazioni italiane

Grandi novità sono in arrivo per uno dei personaggi più amati di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Max Richter (Stephan Hartmann) si lancerà infatti in una sfida professionale a dir poco sorprendente! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max delude Vanessa

Dopo alcuni mesi decisamente turbolenti, nella vita di Max e della sua amata Vanessa (Jeannine Gaspár) sembra essere finalmente tornato il sereno. La quiete, però, non durerà molto a lungo…

Da sempre estremamente ambiziosa, la Sonnbichler si sta rendendo conto che il fidanzato non ha il suo stesso atteggiamento nei confronti del futuro, preferendo accontentarsi di un posto di lavoro sicuro piuttosto che cercare nuove sfide.

Nella speranza di spronarlo, la ragazza ha dunque chiesto a Robert (Lorenzo Patané) di parlare con Max. Neanche di fronte a Saalfeld, però, il fitness trainer ha mostrato alcuna ambizione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max decide di entrare in politica

Inutile dire che Vanessa resterà profondamente delusa dal comportamento del suo amato e tra i due fidanzati scoppierà un’accesa discussione con una conclusione inaspettata: Max annuncerà di voler entrare in politica!

Inutile dire che la Sonnbichler non prenderà sul serio le parole del fidanzato, ma ben presto dovrà ricredersi. Quella che voleva inizialmente essere solo una provocazione, si trasformerà infatti ben presto in un piano reale!

Sarà così che Max si getterà anima e corpo nel suo nuovo progetto e inizierà a lavorare ad un programma politico che lo rappresenti. Il fitness trainer abbandonerà dunque la sua amata palestra per fare carriera come consigliere locale? Per ora vi anticipiamo che questa storyline ci riserverà parecchie sorprese… Seguici su Instagram.