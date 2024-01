Tempesta d’amore: Yvonne smaschera l’acalculia di Christoph… e lo rovina! | Anticipazioni italiane

I numeri sono l’ABC di un uomo d’affari… e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) lo sa bene! Non a caso l’albergatore sta provando da mesi a nascondere a tutti di soffrire di acalculia in seguito al trauma causatogli da Ariane (Viola Wedekind). Purtroppo per lui, però, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il suo segreto verrà alla luce… e la colpa sarà di Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph lascia Yvonne e la licenzia

Appassionati e complici, Yvonne e Christoph sembravano una coppia molto affiatata destinata a fare molta strada insieme. Peccato solo che la realtà sia molto diversa dalle apparenze!

Grazie ad Erik (Sven Waasner), da qualche giorno la Klee si è infatti finalmente resa conto che Saalfeld non ha intenzioni serie con lei, in quanto non la ritiene al proprio livello. Una scoperta che ha fatto infuriare la donna, portandola a vendicarsi.

Sfruttando l’acalculia di Christoph, la Klee ha indotto il fidanzato ad effettuare un bonifico inserendo una cifra molto più alta di quella dovuta. Un piccolo inganno che costerà caro all’albergatore, provocandone l’ira…

Fuori di sé per il raggiro della compagna, infatti, Saalfeld non solo chiuderà la loro relazione, ma licenzierà anche in tronco la donna! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne smaschera Christoph

Come prevedibile, Yvonne non si limiterà ad incassare il colpo, bensì reagirà! Ben sapendo di dare inizio ad una guerra contro un uomo potente, la Klee deciderà di smascherare il più grande segreto di quest’ultimo: l’acalculia. E lo farà cercando un alleato prezioso: Werner (Dirk Galuba)!

Sconvolto dalle parole di Yvonne, l’anziano albergatore affronterà Christoph e non gli ci vorrà molto per capire che la donna ha detto la verità. Sconvolto, il vecchio Saalfeld metterà dunque Christoph davanti alle sue responsabilità e ne pretenderà le dimissioni immediate, in quanto l’acalculia non gli permette di prendere decisioni…

Inutile dire che per Christoph si tratterà di un durissimo colpo, che non farà che aumentare il suo odio nei confronti di Yvonne. Odio che deciderà di sfogare andando a colpire la persona più cara alla sua ex…