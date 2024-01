Terra Amara anticipazioni: attenti a Hulya, la sorella di Hakan

Due prepotenti sconosciute stanno rappresentando un vero e proprio problema a Terra Amara. Grazie a loro, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) si troverà infatti a dover rivalutare il marito Demir Yaman (Murat Unalmis), ormai scomparso nel nulla da qualche mese. E in tutto ciò avrà un ruolo Hulya, la sorella paraplegica dell’astuto Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol)…

Terra Amara, news: l’arrivo di Ayten e Selma

Come avete visto su Canale 5, la storyline ha preso il via quando la misteriosa Ayten si è presentata alla tenuta Yaman e ha chiesto di poter parlate con Zuleyha. Tuttavia, in quel preciso giorno, la Altun non ha potuto ricevere la “sconosciuta”, arrivata a Cukurova in compagnia della figlia Selma. Fin dai primi istanti è stato però chiaro come le due donne fossero a conoscenza di un’informazione scottante riguardo al passato di Demir, tant’è che hanno forzato un incontro con Zuleyha nella Holding Yaman.

In quei precisi istanti, Zuleyha ha dunque modo di scoprire che Demir era solito passare un assegno mensile a Hulya, con cui aveva avuto una storia d’amore circa quindici anni prima, poi interrotta all’improvviso per sposare la prima moglie Feliz. Un particolare di cui non era a conoscenza nemmeno Hakan, avvicinatosi alla Altun con l’identità fittizia di Mehmet Kara. Scoperta che darà il via ad un vero e proprio intreccio narrativo…

Terra Amara, spoiler: il passato di Hulya

Grazie al racconto di Ayten e Selma, accompagnato da alcune missive d’amore, Zuleyha ha dunque avuto modo di apprendere con estremo sgomento che Hulya è rimasta paralitica dopo un tentativo di suicidio, portato avanti poiché non è riuscita a sopportare il dolore innescatosi in lei dopo essere stata bruscamente lasciata da Demir. Una versione della storia che, ovviamente, ha fatto raggelare il sangue pure a Hakan, che così ha avuto un nuovo motivo valido per prendersela con il suo acerrimo nemico Demir.

Fatto sta che, dopo aver liquidato Ayten e Selma con una somma di denaro (minore rispetto a quella auspicata dalle donne per mantenere il silenzio), Zuleyha vorrà vederci chiaro in tutta la questione e svolgerà delle personali ricerche per parlare con Hulya. Per mantenere intatta la sua falsa identità, Hakan metterà però lo zampino e farà in modo di accompagnare la Altun a casa della sorella…

Terra Amara, trame: il faccia a faccia tra Hulya e Zuleyha

Come facilmente prevedibile, grazie al suo pronto intervento, Hakan riuscirà a mantenere intatta la sua falsa identità, puntando anche sul fatto che Hulya non è purtroppo in grado di fare un discorso di senso compiuto. L’uomo instillerà allo stesso tempo un nuovo seme della discordia in Zuleyha, che ottenute nuove lettere dalla Gümüşoğlu non vorrà accettare per nessun motivo la cattivissima azione compiuta anni prima da Demir e non si capaciterà di come abbia voluto dare una possibilità al loro matrimonio.

Pensieri che faranno riemergere l’astio mai del tutto sopito da Zuleyha verso Demir, colpevole di avere stroncato il suo grande amore con il defunto Yilmaz (Ugur Gunes) solo per costringerla a diventare sua moglie. Non a caso, nel disperato tentativo di affrancarsi da Demir, Zuleyha prenderà una decisione definitiva… Seguici su Instagram.