Terra amara, anticipazioni dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024

A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehemet si fida poco. Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e, quando i venditori ripartono, Adnan parte con loro. Nel frattempo, Betul è decisa a lasciare il suo posto nell’azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi.

Tra Sermin e Fusun si accende una lite quando Sermin vede arrivare a villa Yaman l’amica, proprio con l’auto che lei era stata costretta a restituire. Intanto Zuleyha torna a casa con un regalo per Adnan e chiede a Fadik di chiamarlo. Il bambino però sembra essere sparito nel nulla. Arrivano a villa Yaman sia Fikret che Hakan-Mehemet. Fikret è convinto che Adnan sia stato rapito dal fantomatico Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di andare in procura a denunciare la scomparsa. Hakan-Mehemet, intanto, si attiva con i suoi uomini per ritrovare il bambino. Mentre tutti sono mobilitati nelle ricerche, Adnan si trova in un accampamento rom, insieme al suo nuovo amico Puskul che ha conosciuto e seguito di nascosto. Sarà Hakan-Mehemet che riuscirà a trovare e riportare a casa Adnan. La visibile gratitudine di Zuleyha nei confronti di Hakan-Mehemet, tuttavia, alimenta il sentimento di rivalità tra quest’ultimo e Fikret.

Dopo che la polizia fa irruzione all’interno di un albergo di Mersin alla ricerca di una giovane coppia scomparsa da giorni, sul giornale esce un articolo accompagnato da una fotografia che mostra Fikret e Betul all’interno dello stesso albergo. La notizia di una relazione clandestina tra i due fa il giro di Cukurova e Sermin tenta di convincere Fikret a sposare Betul per non rovinare la reputazione di entrambe le famiglie.

La vicenda che ha portato la polizia a fare irruzione nell’albergo è una messinscena orchestrata da Betul per costringere Fikret a sposarla e mettere le mani sulla ricchezza dei Fekeli. Lutfiye riceve una telefonata da Huseyin che le rivela che Ali Rahmet è stato ucciso da Abdulkadir. Però Vahap, fratello di Abdulkadir, sorprende Huseyin durante la telefonata e lo uccide.

Dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale. L’indomani, la donna viene dimessa e, alla villa, si confida con Saniye, la quale suggerisce l’idea che Hakan-Mehmet sia coinvolto nell’omicidio di Fekeli. Non sapendo come gestire la cosa, Lutfiye decide di chiedere un parere legale a Betul, che però le consiglia di non fare niente e le assicura che si occuperà lei della questione.

Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Il corpo viene ritrovato dalle autorità, che pensano che il ragazzo da ubriaco sia caduto nel canale e morto per annegamento. Hakan-Mehemet dice a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte. Betul avverte Abdulkadir dell’accaduto; lui la invita a occuparsi di Lutfiye per evitare che indaghi ulteriormente sulla questione.

Abdulkadir, con i suoi complici Vahap e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret. Quest’ultimo crede di aver trovato droga in un camion dell’azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Ma Vahap ha filmato il ritrovamento e si prepara a montare un video per dimostrare che in realtà il trafficante è Fikret.

Luftiye rimprovera Fikret di aver sedotto e abbandonato Betul e lo invita a sposarla per riparare, ma Fikret – come confessa a Cetin – è innamorato di Zuleyha e non intende farlo. Betul dissuade Luftiye dall’indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir che sospetta colpevoli dell’omicidio di Fekeli.

Hakan-Mehmet insinua che sia stato Fikret a nascondere la droga nei camion dell’azienda, ma Zuleyha difende l’amico a spada tratta. Indagando nel magazzino, però, i due iniziano a sospettare di uno dei loro dipendenti. Zuleyha e gli altri organizzano una festa a sorpresa per la piccola Uzum. Gaffur, per l’occasione, consegna alla bambina una carta di identità in cui si certifica che è ufficialmente sua figlia. Fikret nel frattempo non si dà pace: è convinto che Hakan-Mehmet non sia chi dice di essere e ne parla con sua zia, che però non sembra ascoltarlo. Zuleyha si reca a casa di Sermin per annunciare che Fikret intende chiedere la mano di Betul. L’indomani, Lutfiye e Betul si vedono per fare compere, ma cadono vittime di una trappola ordita da Abdulkadir.

Lutfiye e Betul, mentre sono impegnate a fare shopping in vista della proposta di matrimonio, vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e suo fratello Vahap. Una volta rilasciate, decidono di non allertare la famiglia per evitare ritorsioni, ma di cercare informazioni compromettenti sul conto dei due fratelli da presentare al Procuratore. Nel frattempo, alla villa fervono i preparativi per la proposta di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, di Fikret non c’è traccia.

Sermin è fuori di sé per il ritardo della famiglia dello sposo e, a causa della forte tensione all’interno della casa, scoppia una lite furibonda con Betul. Alla fine, Cetin trova Fikret e lo convince ad assumersi le sue responsabilità.

Dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano e sono felici. Fikret, però, è tutt’altro che sereno: non vorrebbe sposare Betul perché è innamorato di Zuleyha. Intanto, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare a Izmir, visto che le sue azioni hanno incrinato i rapporti con il suo complice Hakan-Mehemet. La festa di fidanzamento è molto apprezzata da tutti gli ospiti. Vi partecipa anche Hakan-Mehemet, invitato dal sindaco, che stringe la mano a Fikret. Mentre tutti sono alla festa, però, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman. Quando Gaffur si reca in cucina per mangiare qualcosa, sente dei rumori sospetti al piano di sopra e decide di andare a controllare.

Durante la festa di fidanzamento tra Fikret e Betul, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti a villa Yaman e che, sorpresi da Gaffur, lo hanno ferito e sono fuggiti. Zuleyha, Hakan-Mehemet, Cetin e Gulten si precipitano in ospedale per accertarsi delle condizioni di Gaffur che, per fortuna, è solo stato ferito in modo superficiale a una gamba. Intanto, finita la festa, Fikret e Lutfiye si recano a villa Yaman dove Zuleyha e Hakan-Mehemet stanno verificando, con la polizia, la situazione.