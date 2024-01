Terra Amara anticipazioni: Demir che fine ha fatto? Occhio al flashback inquietante…

La sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis) ha rappresentato lo spartiacque tra la terza e la quarta ed ultima stagione di Terra Amara. Scomparso nel nulla dopo un misterioso assalto armato alla villa, che sembrerà essere stato architettato dal suo nemico Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), l’imprenditore continuerà ad essere menzionato di continuo nella telenovela, anche perché la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) continuerà a nutrire la speranza di poterlo riabbracciare…

Terra Amara, news: Demir sembra mettersi in contatto con Zuleyha

Come prima cosa, vi ricordiamo che Hakan vuole vendicarsi di Demir poiché lo riterrà responsabile del fallimento di una società che avevano fondato insieme ai tempi dell’università. Dopo essersi presentato a Cukurova con la falsa identità di Mehmet Kara, Hakan comincerà a passare tantissimo tempo in compagnia di Zuleyha, in quanto nuovo proprietario del 25% delle azioni della Holding Yaman, ma non sembrerà avere alcun ruolo nella sparizione di Demir, a differenza del suo socio Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Per questo, in ogni circostanza, Hakan ribadirà a Abdülkadir che farà il possibile per costringere Demir a ritornare a Cukurova. E tale speranza diventerà sempre più vicina quando Zuleyha riceverà una missiva dove Demir le annuncerà, allegando pure il suo anello, che farà presto rientro in città. Tuttavia, qualcosa sembrerà non tornare…

Terra Amara, trame: Fikret, Çetin e le ricerche di Demir

Il pacco contenente la lettera di Demir e il suo anello sarà stato inviato dalla Siria, dato il francobollo posto sopra di esso. Per tale motivo, Fikret (Furkan Palali) e Çetin (Aras Senol) si spingeranno fino allo stato estero in cerca di informazioni sul Yaman, ma resteranno attoniti quando avranno modo di scoprire che il francobollo del pacco è ormai in disuso da anni, motivo per il quale l’uomo non può averlo utilizzato per mettersi in contatto con Zuleyha.

Sempre più preoccupato, Fikret farà dunque ritorno a Cukurova, dove implorerà il magistrato di avviare le ricerche di Demir, poiché a suo dire si trova in pericolo. L’alto funzionario continuerà però ad insistere con l’idea che Demir si sia semplicemente dato alla latitanza per sfuggire all’arresto per l’omicidio di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) e rifiuterà di procedere in tale maniera. Nervoso, Fikret gli sferrerà quindi un pugno in pieno volto e verrà rinchiuso in cella insieme a Çetin.

Terra Amara, spoiler: Demir è morto e il suo corpo è stato nascosto in un frigorifero?

Una faccenda, quella della sparizione di Demir, che diventerà sempre più contorta in seguito all’assassinio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Ai telespettatori verrà infatti mostrato un flashback dal quale sarà chiaro che qualcuno ha preso l’anello di Demir, il cui corpo sembrerà senza vita, prima di rinchiuderlo in un frigorifero.

Dopo ciò, il personaggio misterioso avrà falsificato la grafia di Yaman per scrivere una lettera a Zuleyha e fargliela recapitare apparentemente dalla Siria. Tutto lascerà dunque pensare che per Demir non ci sia più niente da fare e il maggiore sospettato del crimine sarà Abdülkadir. Non a caso, quest’ultimo continuerà a fingere con Hakan di non avere avuto un ruolo nella sparizione di Demir, anche quando Gümüşoğlu scoprirà che ha fatto uccidere Ali Rahmet senza il suo permesso. L’alleanza tra i due nuovi personaggi starà quindi cominciando a scricchiolare? Seguici su Instagram.