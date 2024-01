Terra Amara anticipazioni: Fikret manda a monte le nozze con Betul!

Niente matrimonio per Fikret Fekeli (Furkan Palali) e Betul Arcan (Ilayda Cevik) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una scoperta di Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) manderà infatti a monte il piano pensato dall’ambigua figlia di Sermin (Sibel Tascioglu) per accaparrarsi le attenzioni del giovane ereditiere. Addentriamoci dunque nella spiegazione della storyline per capire meglio ciò che succederà…

Terra Amara, news: la strana scoperta di Saniye

La trama prenderà il via nel momento in cui, nel corso di una giornata di lavoro come tante, Saniye (Selin Yeninci) vedrà alcuni uomini montare un recinto in un territorio che appartiene da sempre alla famiglia Yaman. Appena tali operai le risponderanno che stanno agendo per conto di un tale signor Ekrem, Saniye non saprà come reagire e penserà di parlarne subito con Zuleyha, che andrà in commissariato per capire come possa sporgere una denuncia contro il “malfattore”.

Tuttavia, la Altun andrà incontro ad un’amara scoperta quando le verrà comunicato che, in realtà, sono stati venduti circa 190 ettari di territorio che appartenevano ai Yaman ad un uomo che non aveva mai sentito nominare. Spulciando più a fondo nei documenti di vendita, Zuleyha apprenderà dunque che tali terreni sono stati venduti da Betul attraverso la procura legale avuta dal defunto Demir (Murat Unalmis) poco prima che scomparisse…

Terra Amara, spoiler: Fikret manda a monte il matrimonio con Betul!

A quel punto, Zuleyha non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle, ricordando che Betul ha fatto ricadere la colpa di alcuni ammanchi nell’azienda Yaman su Erkan, che poi la Altun ha licenziato. Zuleyha si confronterà dunque con Lütfiye (Hulya Darcan) sul da farsi: le due donne quindi, ormai certe della truffa, sveleranno a Fikret ciò che la sua promessa sposa ha fatto, facendolo andare su tutte le furie.

Eh sì: possiamo anticiparvi che tale rivelazione spingerà Fikret a recarsi proprio da Betul, che in quel momento starà provando l’abito delle nozze – previste entro il mese successivo – con la madre e alcune amiche di Cukurova. Senza darle alcuna spiegazione, Fikret restituirà dunque a Betul l’anello di fidanzamento, dichiarandosi contento di non averla sposata prima che fosse troppo tardi.

Terra Amara, trame: Zuleyha caccia Betul e Şermin dalla mansione!

Anche se non capirà bene cosa sia successo, Betul sceglierà di mostrare la parte più orgogliosa di sé e, facendo una scenata di fronte a tutti, inviterà Şermin a seguirla perché, presto o tardi, Fikret si pentirà seriamente di ciò che le ha fatto. Tuttavia, il mattino successivo ci penserà Zuleyha a spiegare alle due donne che cosa è successo: la Altun accuserà infatti di truffa Betul, che cercherà di difendersi asserendo che era stato lo stesso Demir a chiederle di vendere i sopracitati territori.

Ovviamente, Zuleyha non crederà a nessuna delle parole di Betul e, per tutta risposta, inviterà la ragazza e Şermin ad abbandonare la loro casetta, all’interno della tenuta Yaman, entro due ore. Visto che Şermin opporrà resistenza e si tratterrà nella casa oltre il tempo prestabilito, Zuleyha incaricherà poi Gaffur (Bulent Polat) di comporre una squadra per portare fuori tutti i mobili delle due donne. Insomma, nel giro di pochissimo tempo Şermin e Betul saranno in mezzo alla strada e, come se non bastasse, la Arcan non avrà più libero accesso nemmeno nella holding Yaman.

E così comincerà una vera e propria guerra tra Zuleyha e l’arrivista Betul… Seguici su Instagram.