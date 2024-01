Terra Amara anticipazioni: Hakan si fa arrestare, ecco perché

Per quale motivo Mehmet Kara, che come sapete è in realtà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), darà un pugno in pieno volto al Procuratore di Cukurova al fine di farsi arrestare e finire in carcere? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara e in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: Mehmet, Zuleyha e la proposta di nozze insanguinata

Tutto partirà il giorno in cui Mehmet chiederà con successo a Zuleyha di sposarlo. Appena Gümüşoğlu metterà l’anello di fidanzamento al dito della donna accadrà però uno spiacevole imprevisto: la Altun verrà infatti colpita accidentalmente alla nuca da Vahap Keskin (Ergün Metin), il fratello di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), che in realtà voleva uccidere proprio Hakan.

Fortunatamente, Zuleyha riuscirà a salvarsi dopo una difficile operazione, mentre Abdülkadir dovrà cercare di coprire il “colpo di testa” messo in asso dal fratello. Non a caso, convincerà Mahmut – un uomo fortemente indebitato con lui – a prendersi la colpa dell’attentato a Zuleyha, con la quale a sua volta il povero malcapitato era entrato in contrasto per via di un altro debito. Tuttavia, nonostante la confessione, Hakan vorrà vederci chiaro…

Terra Amara, spoiler: Hakan si fa arrestare

Eh sì: Hakan continuerà ad avere il sentore che i veri responsabili di quanto accaduto a Zuleyha siano in realtà Vahap e Abdülkadir, tant’è che accetterà di continuare a lavorare con loro per osservarli meglio. Dato che tutti gli abitanti di Cukurova gli parleranno di Mahmut come di un uomo tranquillo e misurato, Gümüşoğlu vorrà vederci chiaro ancora di più e troverà un modo per entrare in carcere e parlare direttamente con lui.

In pratica, nel corso di una cena in compagnia di Abdülkadir, Hakan berrà più del dovuto e finirà per battibeccare con il Procuratore Savci (Önder Özcan). Tra i due la discussione terminerà nel momento in cui Hakan sferrerà un pugno in pieno volto al Procuratore, che si troverà costretto ad arrestarlo e a mandarlo in prigione quando “Mehmet” si rifiuterà di chiedergli scusa. Insomma, il piano di Gümüşoğlu per parlare con Mahmut sembrerà riuscire alla perfezione, almeno per ora…

Terra Amara, trame: Hakan cerca di parlare con Mahmut ma…

L’ennesimo colpo di scena farà però da padrone: con il benestare di Abdülkadir, Vahap corromperà infatti con del denaro una guardia carceraria, che a sua volta darà l’ordine ad un detenuto di avvelenare il cibo di Mahmut. Proprio quando starà cominciando a vuotare il sacco con Hakan, Mahmut inizierà dunque ad avvertire i sintomi dell’avvelenamento e i medici non riusciranno a salvarlo, nonostante il tempestivo intervento.

Anche in questo caso, data la morte di Mahmut, Vahap e Abdülkadir la faranno franca, ma Hakan avrà sempre più dubbi nei loro riguardi. E le tensioni non faranno che aumentare… Seguici su Instagram.