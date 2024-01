Terra Amara anticipazioni: Zuleyha rischia di essere arrestata, ecco perché

Nuovo pericolo in arrivo per Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa degli intrighi di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), il nuovo cattivo numero uno della telenovela, la nostra protagonista rischierà infatti di essere arrestata per l’omicidio di Umit Kahraman (Hande Soral). Una situazione, decisamente complicata, che si risolverà grazie all’intervento di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol)…

Terra Amara, news: il piano di Abdulkadir ha inizio

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Abdülkadir capirà che, anche se continua a girare per Cukurova con la falsa identità di Mehmet Kara, Hakan si è innamorato di Zuleyha, motivo per cui non può più contare su di lui per la vendetta ai danni di Demir (Murat Unalmis) e della sua famiglia. Per questa ragione, deciderà di portare avanti un piano in completa autonomia e telefonerà in forma anonima a Iskender, il padre di Ümit, svelandole che la figlia non è morta in un incidente stradale ma che è stata assassinata.

Addolorato per la notizia ricevuta, Iskender si presenterà quindi a Cukurova e chiederà al procuratore il permesso di far riesumare il cadavere di Ümit in modo tale da poter eseguire una nuova autopsia. Una scelta che si rivelerà azzeccata, dato che il medico forense dimostrerà che la Kahraman è stata assassinata con un colpo di pistola sparatole in pieno petto.

Terra Amara, trame: Abdülkadir ricatta Betul!

In questa faccenda, ovviamente, si inserirà presto Betul Arcan (Ilayda Çevik). Non sapendo che Abdülkadir tiene nascosta nella cassaforte della sua officina la pistola con cui Zuleyha ha sparato a Ümit, la figlia di Şermin (Sibel Tascioglu) confesserà proprio all’uomo di aver sentito la Altun mentre confessava a Fikret (Furkan Palali) e al defunto Ali Rahmet (Kerem Alisik) di aver assassinato la dottoressa.

A quel punto, dato che Betul ammetterà di non poter denunciare Zuleyha senza alcuna prova, Abdulkadir forzerà nuovamente gli eventi, dando ordine allo scagnozzo Bedir di consegnare anonimamente l’arma, alla quale allegheranno un bigliettino dove ci sarà scritto che le impronte digitali nella stessa appartengono a Zuleyha.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha rischia di finire in carcere ma…

Convinto della sua mossa, Abdülkadir comincerà quindi a ricattare Betul e, minacciando di farle del male, la obbligherà a presentarsi nello studio del procuratore per denunciare Zuleyha. Anche se tenterà di tergiversare sulla questione, alla fine la Arcan si troverà costretta ad eseguire l’ordine dell’imprenditore, ma una scoperta dello stesso procuratore rimetterà in gioco tutto quanto.

Sulla pistola, infatti, non ci sarà alcuna impronta digitale, ragione per cui Zuleyha non potrà essere accusata e, per non inimicarsela inutilmente, Betul dirà al procuratore che probabilmente è stato Demir a uccidere Ümit, dato che l’arma gli apparteneva.

Tale serie di eventi metterà ancora una volta Hakan e Abdulkadir su due fronti opposti, soprattutto quando Hakan confesserà al suo "alleato" che è stato proprio lui a ripulire la pistola per salvare Zuleyha da un arresto certo…