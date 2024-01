Un posto al sole: Diego scopre il passato di Ida | Trama 15 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 15 gennaio 2024

Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello) sono in procinto di scoprire tutto sul passato di Ida (Marta Anna Borucinska). Diego, in particolare, come la prenderà dopo aver appreso che la ragazza aveva venduto suo figlio? Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) cominciano a notare qualcosa di strano in Irene (Greta Putaturo): dei segnali di malessere che potrebbero rappresentare un normalissimo passaggio della sua crescita, ma anche qualcosa di più grave. Mariella (Antonella Prisco) inizia una guerra casalinga con Guido (Germano Bellavia), "colpevole" di averla punita sul lavoro!