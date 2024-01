Un posto al sole: Diego in crisi dopo aver capito tutto su Ida | Trama 16 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 16 gennaio 2024

Successivamente al confronto con Ida (Marta Anna Borucinska), è sempre più forte la delusione di Diego (Francesco Vitiello); il padre tenta di farlo riflettere prima di decidere il da farsi, ma intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) stanno per rivolgere a Ida una nuova proposta. La lettera di scuse di Guido Del Bue (Germano Bellavia), diffusa via social, anziché calmare gli animi sembra accenderli ulteriormente; per Guido, comunque, i veri problemi sono in casa. Per quanto Filippo (Michelangelo Tommaso) intenda distrarre Irene (Greta Putaturo), quest'ultima prosegue nel suo nervosismo, facendo preoccupare sia il papà che mamma Serena (Miriam Candurro)!