Un posto al sole: Riccardo ripensa a ciò che ha visto tra Rossella e Nunzio | Trama 23 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 23 gennaio 2024

Nunzio (Vladimir Randazzo) riceve in ospedale una visita inaspettata. Riccardo (Mauro Racanati) ripensa al momento di vicinanza che ha visto tra Nunzio e Rossella (Giorgia Gianetiempo). A Rosa (Daniela Ioia) giunge una bruttissima notizia che potrebbe metterla nei guai da un punto di vista economico. Ancora guerra fredda tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), in procinto di partire per Barcellona… Seguici su Instagram.