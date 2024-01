Un posto al sole: Rosa e Clara nei guai | Trama 24 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 24 gennaio 2024

Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca di rassicurare Riccardo (Mauro Racanati) riguardo ai suoi sentimenti nei confronti di Nunzio (Vladimir Randazzo). Clara (Imma Pirone) e Rosa (Daniela Ioia) devono trovare una modalità che permetta loro di non perdere la casa nella quale vivono con i loro rispettivi figli. Tutto appare pronto per la partenza per Barcellona di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma assisteremo a una improvvisa emergenza destinata a rimettere tutto in discussione… Seguici su Instagram.