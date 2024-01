Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2024

Nunzio viene ricoverato in ospedale dopo il pestaggio e lui e Rossella si ritrovano più uniti e amici che mai, suscitando la gelosia di Riccardo. Mentre con Niko permane una tensione affettiva ma i due sono sempre più distanti, il rapporto tra Manuela e Costabile si fa sempre più intenso e in un momento di intimità lei gli confida quale lavoro vorrebbe fare appena avrà terminato l’università.

Nunzio riceverà una visita inattesa in ospedale. Riccardo rimugina sul momento di vicinanza a cui ha assistito tra lui e Rossella. Rosa dovrà affrontare una spiacevole notizia che potrebbe metterla in grave difficoltà economica. Continua la guerra fredda tra Guido e Mariella in procinto di partire per Barcellona.

Rossella si impegna per rassicurare Riccardo e allontanare l’ombra di Nunzio dalla loro vita. Clara e Rosa devono trovare una soluzione per scongiurare il rischio concreto di perdere la casa nella quale vivono con i propri figli. Proprio quanto sembra tutto pronto per la partenza per Barcellona, un’emergenza improvvisa complica i programmi vacanzieri di Guido e Mariella.

L’astio di Roberto nei confronti di Raffaele comincia a far nascere qualche perplessità in Filippo. Diego continua a mantenere una certa freddezza verso Ida, ma un duro confronto fra la ragazza e Marina porterà Diego ad accorciare nuovamente le distanze. Nonostante il litigio fra Clara e Rosa si sia ricomposto, l’umore di quest’ultima continuerà a peggiorare tanto che Giulia si darà da fare per darle una mano.

Un'iniziativa di Damiano per aiutare Viola ad appianare i rapporti col figlio, non andrà come previsto e rischierà di peggiorare la situazione. Per Eugenio, intanto, si potrebbero creare le condizioni giuste per un ulteriore avvicinamento con Lucia. Diego è sempre più nervoso per come Roberto e Marina si sono comportati con Ida e avrà uno scontro con Filippo e Serena per questo motivo.