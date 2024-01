Un posto al sole: Flavio Bianchi è il nuovo “diavolo” della soap, con chi avrà a che fare?

Novità a Un posto al sole, dove da pochissimo è arrivato un nuovo “cattivo” (per ora in incognito). Nei giorni scorsi, come avrete certamente notato, Diana (Sara Zanier) è apparsa insieme alla sua nuova fiamma, l’imprenditore Flavio Bianchi. Quello di Flavio sembrava un ruolo assai marginale, come tanti che appaiono per poche puntate… e invece non sarà così!

Tutto lascia pensare infatti che Flavio sarà il nuovo cattivo del 2024, dopo i tanti mesi in cui questa tipologia di personaggio è stata ricoperta da Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). Al contrario di Eduardo, Bianchi ha però un’immagine perfetta di stimato imprenditore, cosa che nasconde invece una personalità ben diversa…

Con il passare delle settimane, scopriremo infatti che la new entry ha le mani in pasta dappertutto, e non nel senso positivo del termine. Comincerà ad avere a che fare con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) e poi si scoprirà velocemente il suo lato più ambiguo.

L’azienda di Flavio è infatti collegata alla camorra e questo aprirà inquietanti scenari che potrebbero addirittura coinvolgere il nostro Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), il quale ormai sembra aver recuperato in pieno il suo lato dark!

Insomma, altro che spasimante di Diana: Flavio Bianchi porterà molte dinamiche in Upas e promette di essere un personaggio molto interessante per gli sviluppi che fornirà prossimamente alla soap partenopea di Rai 3. Ad interpretarlo è Lorenzo Santini, attore di teatro e tv (è apparso anche in Un medico in famiglia 10). Seguici su Instagram.