Il paradiso delle signore 8: Marta è ancora innamorata di Vittorio? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, l’avvento di Tom a Milano è stato importante per Marta (Gloria Radulescu): le ha permesso di capire che non è davvero innamorata del suo ex capo americano e ha avuto il coraggio di lasciarlo per mettersi alle spalle tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni insieme a lui. Ma adesso cosa ne sarà della piccola Guarnieri?

Prima di tutto Marta informerà Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) che ha lasciato Tom e ciò aumenterà l’insofferenza della Frigerio nei suoi confronti, che per nulla velatamente continuerà ad essere gelosa dell’ex moglie del suo compagno. Ma, per portare gli ex coniugi (in particolare Vittorio) dalla sua parte, Matilde gli rivolgerà la proposta di organizzare un’asta di beneficenza per aiutare l’ex moglie nella realizzazione del suo progetto.

Nel frattempo, Marta capirà finalmente cosa prova davvero per l’ex marito. La piccola Guarnieri è di nuovo innamorata del suo primo grande amore? E come convivere dunque con questo vecchio sentimento mai sopito ma tornato a galla ora che nella vita di Vittorio c’è un’altra donna?

Il giorno dell'asta di beneficenza Marta sarà molto emozionata, anche se non riuscirà a godersi a pieno l'evento, distratta da Vittorio e Matilde più innamorati che mai. Cosa farà dunque la nostra protagonista per allontanarsi dal suo Conti? La zia Adelaide (Vanessa Gravina) a Ginevra potrebbe essere un'ottima idea!