Beautiful: Brooke accusa di nuovo Steffy e Taylor | Trama 20 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 20 febbraio 2024

Carter interroga Shauna Fulton sulla fuga di Quinn: la scusa ufficiale è che la Fuller non voleva privarlo di un futuro con una famiglia, ma sospetta ci sia dell’altro sotto. Hope e Steffy si confrontano sulle recenti decisioni di Ridge: la giovane Logan difende la madre, ma Steffy insiste che ha solo provocato sofferenza nella vita di Ridge, che finalmente ha aperto gli occhi. Brooke si confida con Liam, tornando ad accusare Steffy e Taylor. Intanto Sheila cerca di far capire a Deacon che non avrà mai un futuro con Brooke: a parlare è la sua gelosia?… Seguici su Instagram.