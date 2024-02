Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 23 febbraio 2024

Hope (Annika Noelle) suggerisce a Deacon (Sean Kanan) di dichiarare a Brooke (Katherine Kelly Lang) i sentimenti che prova per lei. Intanto Ridge (Thorsten Kaye), pur continuando a tacere le proprie motivazioni, conferma alla moglie che il loro matrimonio è finito. Liam (Scott Clifton) apprende che Bill (Don Diamont) intende fare la sua mossa con Brooke. Taylor (Krista Allen) ha in mente una sorpresa per Ridge… Seguici su Instagram.