Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024

Shauna, l’amica di vecchia data di Quinn, cerca di indurre Carter, ancora innamorato di Quinn, a rassegnarsi alla fine della sua relazione, ma lui è inconsolabile.

Forse Katie potrebbe aiutare Carter a dimenticare Quinn. Thomas e Steffy accolgono i genitori di ritorno da Aspen. I due sono innamoratissimi e felici e raccontano di nuovo quello che è successo: il modo in cui Ridge ha dichiarato a Taylor la sua intenzione di passare il resto della sua vita con lei dopo averla rincorsa per la montagna.

Hope consola la madre che ha perso il marito un’altra volta per colpa dell’eterna rivale. Brooke non si spiega come mai Ridge fosse così arrabbiato con lei al punto di non darle nemmeno una spiegazione. Nel frattempo, Katie civetta con Carter, che ricambia le sue attenzioni.

Ridge conferma a Brooke la sua decisione di lasciarla definitivamente e di tornare con Taylor. Bill confida a Liam che coglierà l’occasione per cercare di riconquistare Brooke.

Taylor comunica a Steffy di avere una sorpresa per Ridge. Lo conduce alla casa sulla spiaggia, dove hanno vissuto momenti indimenticabili, e gli dice di averla riacquistata da Wyatt per viverci insieme.

Con l’appoggio di Hope, Deacon trova il coraggio di offrire a Brooke un anello di fidanzamento, proponendole di sposarlo. Deacon chiede a Brooke di sposarlo al cospetto di Hope, offrendole un anello di fidanzamento; lei però rifiuta perché è ancora innamorata del marito.

Bill comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla; il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Si dichiara a Brooke e riceve lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon. Con grande pazienza e grazia, Brooke ripete che Ridge è l’unico uomo della sua vita. Seguici su Instagram.