Beautiful, anticipazioni americane: Luna (drogata) tradisce R.J. con Zende!

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna Nozawa, personaggio ancora inedito in Italia, è più che mai al centro della scena e, soprattutto, inserita in un triangolo con R.J. Forrester e Zende Dominguez Forrester.

Quest’ultimo, che dapprima sembrava volersi avvicinare a Luna solo per colpire il cugino (convinto che abbia ottenuto delle possibilità a lui negate in quanto figlio di Brooke e Ridge), in realtà ha maturato in fretta un sentimento per la ragazza, senza fare niente per nasconderlo. Proprio quando il figlio di Kristen Forrester sembrava essersi rassegnato, ha avuto la sua chance… ma peccato che non sia andata esattamente come lui avrebbe sperato!

Il tutto è accaduto nell’arco di 24 ore in cui Luna, dal toccare il cielo con le dita, ha finito per vivere un vero e proprio incubo. La ragazza e R.J., infatti, hanno consumato la loro attrazione, trascorrendo una notte insieme. La coppia ha poi partecipato all’improvvisata cerimonia nuziale di Eric e Donna Forrester, durante la quale Zende ha provato a flirtare con Luna, che sembrava gradire…

Quello che nessuno dei due sapeva, però, è che le “mentine” che Luna ha continuato ad ingoiare per tutta la giornata non fossero semplici ed innocue caramelle, ma pasticche di dubbia composizione che la giovane ha erroneamente scambiato con sua madre, Poppy.

Ricordate? Vi avevamo segnalato il curioso attaccamento della sorella di Li Finnegan per queste “mentine” che, a quanto pare, sono droghe. La loro natura non è stata ben specificata, ma, consumate insieme ad un paio di bicchieri di champagne, hanno avuto un effetto assai stordente su Luna. Dapprima avvertito come un sentimento di distesa euforia, la ragazza, avviandosi verso la propria auto, è stata colta da strane sensazioni, come, ad esempio, un’insaziabile bisogno di acqua.

Adocchiate alcune bottiglie dalla finestra della dependance di villa Forrester, Luna vi è entrata: il posto, attualmente, è occupato da Zende che, rincasato, ha trovato Luna in attesa, sotto le coperte e priva di vestiti. Lo stilista ha interpretato il seduttivo agguato come la risposta al suo invito di raggiungerlo per concludere insieme la serata di festa, ignaro che Luna, confusa, fosse convinta di avere a che fare con R.J.!

Solo il mattino, al risveglio dopo una notte di passione, Luna ha ripreso lucidità, sconvolta di ritrovarsi nel letto del cugino del proprio ragazzo! Affranto per l’equivoco, Zende ha provato a calmare un’inconsolabile Luna…

Non è la prima volta che gli autori di Beautiful ricorrono ad un simile escamotage: tralasciando il piccolo bacio da sbornia tra Brooke e Deacon, bisogna tornare al 2015, quando Caroline Spencer, a causa di un cocktail di ansiolitici e alcol, finì per fare l’amore con Thomas Forrester. La giovane era distrutta per la decisione di Ridge di lasciarla, visto che l’uomo, scopertosi praticamente sterile, aveva deciso di non poterla privare del sogno di diventare madre di un loro bambino.

Caroline aveva preso di nascosto dei calmanti di Pam Douglas e condiviso del vino con un ignaro Thomas, anche lui abbastanza alticcio, non a sufficienza però per non essere consapevole, tanto che raccontò la notte come magica, a differenza della ragazza che aveva la visione annebbiata e quasi priva di coscienza.

All’epoca, negli Stati Uniti, il modo in cui venne trattata la questione scatenò le polemiche, visto che allora un tema di attualità era proprio la consensualità nei rapporti intimi (a seguito di alcuni episodi emersi nel mondo dei college americani). La produzione era corsa ai ripari spiegando che era stata l’interprete di Caroline, Linsey Godfrey, a dare un’impronta eccessivamente drammatica alla reazione del suo personaggio nel momento in cui aveva riacquistato lucidità e che non era loro intenzione raccontare una storia di violenza.

Per archiviare la questione, mesi dopo – quando Caroline aveva ormai dato alla luce Douglas, concepito proprio in quell’occasione – le fecero dichiarare che quella notte Thomas le aveva dato ciò di cui aveva bisogno, fornendo dunque una rivisitazione romantica dell’incontro.

Inoltre, dopo che era emerso che Ridge – furioso col figlio ritenendolo colpevole – aveva convinto la moglie a mentire sulla paternità del bambino, molti personaggi si erano arrabbiati con lui, ritenendo impossibile che Thomas, da bravo ragazzo, avrebbe mai fatto una cosa simile: tra loro Brooke e Bill. Peccato che, pochi anni dopo, di fronte ai primi segnali di un avvicinamento di Thomas a Hope, proprio loro due manifestarono preoccupazione visto i trascorsi problematici del giovane, citando quando aveva fatto a Caroline!

Tornando alla vicenda attuale, stavolta gli sceneggiatori hanno provato a togliere ogni dubbio fin da subito: Luna ha chiarito di non essersi sentita violata da Zende, in quanto il rapporto è stato consenziente, per quanto alterato. Recuperando alcuni ricordi di quella notte, Luna è stata mostrata del tutto partecipe all’incontro passionale, sancendo l’innocenza del ragazzo che, ha precisato, ha preso anche precauzioni anticoncezionali.

Insomma, stavolta si è chiarito subito che non si è voluto raccontare un episodio di violenza. Tuttavia ciò non ha impedito il sollevamento di alcune polemiche, più che altro sul modo un po’ leggero con cui la soap continua a raccontare vicende ambigue come questa, trovando modi improbabili per far finire i personaggi a letto con le persone sbagliate in modo dapprima inconsapevole e poi, magicamente, reciproco…

La rabbia di Luna si è dirottata, invece, su sua madre Poppy, una volta che la donna ha confessato la natura delle “mentine” che la figlia ha accidentalmente assunto. La ragazza ha accusato la mamma di essere una tossicodipendente, ritenendo che, alla fine, la zia Li ha sempre avuto ragione su di lei.

Le anticipazioni americane segnalano che Zende, una volta appreso l'accaduto, cercherà comunque di convincere Luna a dare una chance ad un loro ipotetico rapporto, alla luce della notte trascorsa insieme. Intanto la giovane dovrà anche prendere una decisione: confessare tutto ad R.J. o cercare di dimenticare quanto successo?