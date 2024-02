Il paradiso delle signore 8: Marta ha dei dubbi su Tom | Trama 12 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 12 febbraio 2024

Marcello (Pietro Masotti) prende spunto da una conversazione delle veneri per proporre un potenziale investimento per il Paradiso. Umberto (Roberto Farnesi), come promesso, ha i biglietti pronti per l’America per Silvana e Matteo (Danilo D’Agostino). Il giovane Portelli soffre nel dover mentire a suo fratello riguardo il ricatto subito da Guarnieri. Marta (Gloria Radulescu) continua ad essere dubbiosa su Tom anche quando quest’ultimo le propone di aprire un agenzia pubblicitaria a San Francisco. Seguici su Instagram.