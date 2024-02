Il paradiso delle signore 8: Marta presenta Tom a Vittorio | Trama 13 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 13 febbraio 2024

Vito (Elia Tedesco) si propone come sostituto di Matteo (Danilo D'Agostino) durante la sua assenza per il viaggio in America. Clara (Elvira Camarrone) propone ad Agata (Silvia Bruno) di indagare su Roberto (Filippo Scarafia) per capire i suoi sentimenti. Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) vogliono trovare una nuova compagna per Armando (Pietro Genuardi), sebbene Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) non sia troppo convinta. Umberto (Roberto Farnesi) vuole indagare su Tom mentre Marta (Gloria Radulescu) ha dei nuovi progetti per il suo futuro. Casualmente la giovane Guarnieri incontra Vittorio (Alessandro Tersigni) e gli presenta Tom. Matteo si confida con Don Saverio.