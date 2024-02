Il paradiso delle signore 8: Matteo vuole vedere Maria prima del viaggio | Trama 14 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 14 febbraio 2024

Umberto (Roberto Farnesi) ha scoperto qualcosa di importante su Tom, che continua a corteggiare ancora Marta (Gloria Radulescu). La giovane Guarnieri invece temporeggia con l’americano. Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) sono intenzionati a trovare una fidanzata per Armando (Pietro Genuardi). Matteo (Danilo D’Agostino) è in partenza per l’America e chiede a Maria (Chiara Russo) di vederla prima del viaggio.