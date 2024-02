Il paradiso delle signore 8: Marcello ha una triste notizia per Matteo | Trama 6 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 6 febbraio 2024

Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) rimane colpita dalla generosità e dall'animo nobile di Marcello (Pietro Masotti), pronto a sostenere il fratello in questo momento difficile. Vittorio (Alessandro Tersigni) propone una raccolta di firme per la casa famiglia mentre Umberto (Roberto Farnesi) cerca di riconciliarsi con Flora (Lucrezia Massari). Marta (Gloria Radulescu) si confida con la compagna del padre rivelando i suoi turbamenti dopo i contatti recenti con Tom. Marcello infine comunica una triste notizia a Matteo (Danilo D'Agostino): Adelaide (Vanessa Gravina) non è in grado di aiutare Silvana (Elodie Treccani).