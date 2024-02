Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2024

Marta si prepara a rifare il servizio fotografico alle ragazze madri, mentre Matilde è sorpresa nel trovare i vecchi provini di quel servizio a casa di Vittorio. La donna che Marcello, Rosa e Salvatore hanno scelto per Armando ha risposto alla lettera e vuole incontrare il magazziniere. Alfredo sta cercando i finanziamenti per il suo progetto, mentre Irene scopre da Clara del suo doppio lavoro. Maria ha deciso di raccontare a Vito tutto quello che è successo tra lei e Matteo.

Dopo la confessione di Maria, Vito è sconvolto e si sfoga con Alfredo, mentre Clara viene a sapere della crisi tra Maria e Vito e ne rimane stupita. Rosa ha un’idea per convincere Armando a incontrare Alba, la misteriosa corteggiatrice. Marcello ha trovato un armatore interessato al suo business. Nel frattempo Matteo e Silvana sono arrivati in America. Crespi rinnova a Irene l’invito a lavorare insieme. Tom cerca di aiutare Marta con il servizio fotografico, ma è Vittorio a darle quella carica di cui lei ha bisogno: per un attimo, i due ritrovano la loro complicità. Concetta, intanto, decide di incontrare Vito.

Concetta parla a Maria del suo incontro con Vito della sera prima. Armando conosce la misteriosa Alba e si fa strappare un secondo appuntamento a cena. Marta svela a Matilde che ha ricevuto l’aiuto di Vittorio per il servizio fotografico e la Frigerio ha un moto di gelosia. Nel frattempo, la Guarnieri ripensa ai primi tempi con Vittorio. Vito è deciso a tenere a distanza Maria e lei ci soffre.

Armando si lascia convincere a incontrare Alba una seconda volta, ma quando sta per arrivare all’appuntamento fa una scoperta inaspettata sulla donna. Poco prima di iniziare il servizio fotografico, Marta ha un’idea e rivoluziona tutto il programma. Marcello conclude il suo affare sotto gli occhi lividi di rabbia di Umberto. Matilde continua a essere infastidita dal rapporto tra Vittorio e Marta. Vito va da Maria per motivi di lavoro e i due si ritrovano di nuovo vicini.

È il giorno dell'intervento di Silvana e tutto il Paradiso è in apprensione per Matteo e sua madre. Irene chiede a Crespi di finanziare il progetto di Alfredo, a sua insaputa. Marta ringrazia Vittorio per il suo aiuto e prende una decisione sul suo rapporto con Tom. Maria spera in una riconciliazione con Vito, ma lui la tiene ancora a distanza e alla fine prende una decisione definitiva sul loro rapporto.