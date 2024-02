Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Irene “tradisce” Alfredo!

La capo commessa del Paradiso delle Signore (Francesca Del Fa) è combattuta tra la possibilità di fare la bella vita e una carriera diversa accanto a Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) e l’amore puro e sincero del fidanzato (Gabriele Anagni).

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, Crespi proporrà una nuova collaborazione a Irene, mentre Alfredo vorrà chiedere aiuto a Marcello (Pietro Masotti) per ottenere i finanziamenti necessari a realizzare il suo progetto imprenditoriale.

Barbieri deciderà se aiutare o no Perico con il suo progetto. Anche la Cipriani avrà una risposta alla richiesta di collaborazione da parte di Lorenzo e vorrebbe essere sincera con il suo fidanzato, ma non ci riuscirà. Come reagirà Alfredo a questo atteggiamento della sua amata?

Mentre Irene incontrerà Crespi a insaputa della sua metà e l’atmosfera tra i due si riscalderà, Alfredo ringrazierà Clara (Elvira Camarrone) per aver sempre creduto in lui.

Irene continuerà a mentire ad Alfredo sul suo incontro con Crespi, ma quando poi Perico lo scoprirà in malo modo avrà una brutta sorpresa e prenderà una decisione sul suo futuro con Irene! Cosa accadrà alla coppia più scoppiettante del Paradiso? Seguici su Instagram.